Главное — вовремя кормить: «Главный мышелов» Даунинг-стрит напомнил Бернэму о его новых обязанностях
Кот Ларри пошутил о «наставлениях» Стармера новому премьеру Бёрнему
Кот Ларри. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth
«Главный мышелов» резиденции британских премьеров кот Ларри иронично прокомментировал смену власти на Даунинг-стрит. В своём аккаунте в соцсети X он пошутил, что уходящий премьер Кир Стармер перед передачей поста новому главе правительства Энди Бёрнему сосредоточился на самом важном — подробно объяснил преемнику, как и когда кормить пушистого обитателя резиденции.
«Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10.30, а обедает он — в полдень, а между ними не отказывается от множества перекусов. Всё остальное в этой работе — сущие пустяки», — говорится в публикации в аккаунте кота в соцсетях.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что его первыми международными звонками на посту станут разговоры с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В новой должности он намерен сразу обозначить украинскому лидеру, что позиция Лондона остаётся прежней, — заявил Бёрнэм, отметив, что это станет его первым официальным контактом. Подробности о новом премьере Великобритании — в материале Life.ru.
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