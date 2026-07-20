Главное — вовремя кормить: «Главный мышелов» Даунинг-стрит напомнил Бернэму о его новых обязанностях

«Главный мышелов» резиденции британских премьеров кот Ларри иронично прокомментировал смену власти на Даунинг-стрит. В своём аккаунте в соцсети X он пошутил, что уходящий премьер Кир Стармер перед передачей поста новому главе правительства Энди Бёрнему сосредоточился на самом важном — подробно объяснил преемнику, как и когда кормить пушистого обитателя резиденции.

«Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10.30, а обедает он — в полдень, а между ними не отказывается от множества перекусов. Всё остальное в этой работе — сущие пустяки», — говорится в публикации в аккаунте кота в соцсетях.