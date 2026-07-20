Бернэм признал, что политики в Британии были «недостаточно хороши»

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в своей первой официальной речи признал, что политика в стране оставляла желать лучшего, и пообещал изменить ситуацию. Его выступление перед журналистами состоялось у резиденции на Даунинг-стрит. Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.

«Я знаю, что люди в стране устали от политики. Я вас слышу и хочу быть с вами откровенным: мы были недостаточно хороши, и нам нужно стать лучше. И мы станем лучше», — заверил он.

Бернэм также пообещал добиться стабильности для страны и заняться реформированием политической системы и экономики. По его словам, нужно выстроить государственность согласно новым мировым вызовам. Он допустил некоторую степень децентрализации власти. Премьер заверил, что уже скоро может представить публике план реформ на ближайшие 10 лет.

Напомним, Энди Бернэм назначен новым премьер-министром Великобритании. Чиновник уже получил от британского монарха Карла III мандат на формирование правительства. Бернэм — член Лейбористской партии. За последнее десятилетие он стал уже шестым глава британского правительства.