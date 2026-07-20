Бёрнэм раскрыл, кому из мировых лидеров позвонит первым из кабинета премьера

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что его первыми международными звонками после вступления в должность станут звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. Об этом он сказал в интервью журналистам, которое транслировал Sky News.

На вопрос о том, кому он позвонит первым, глава британского правительства ответил: «Это будут мои первые звонки». Он также подчеркнул, что чётко даст понять Зеленскому, что «ничего не изменилось» в позиции Лондона по отношению к Киеву. Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.