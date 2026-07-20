Бёрнэм раскрыл, кому из мировых лидеров позвонит первым из кабинета премьера
Новый премьер Британии Бёрнэм собрался раньше всех позвонить Трампу и Зеленскому
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Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что его первыми международными звонками после вступления в должность станут звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. Об этом он сказал в интервью журналистам, которое транслировал Sky News.
На вопрос о том, кому он позвонит первым, глава британского правительства ответил: «Это будут мои первые звонки». Он также подчеркнул, что чётко даст понять Зеленскому, что «ничего не изменилось» в позиции Лондона по отношению к Киеву. Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.
Напомним, Энди Бернэм, бывший мэр Большого Манчестера, назначен новым премьер-министром Великобритании, сменив Кира Стармера, и получил мандат на формирование правительства от короля Карла III. Несмотря на смену руководства, эксперты, в том числе Елена Ананьева, отмечают, что британский политический истеблишмент остаётся враждебным к России, и Бернэм ранее выступал с антироссийскими заявлениями, включая призывы лишить Россию ЧМ-2018 и поддерживать Украину. Поэтому потепления в отношениях с Москвой не ожидается.
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