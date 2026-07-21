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20 июля, 22:50

Поддержавший кандидатуру Бёрнэма экс-глава здравоохранения возглавил Минобороны Британии

Бывший министр здравоохранения Британии Стритинг возглавил Минобороны

Уэс Стритинг. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wes Streeting

Уэс Стритинг. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wes Streeting

Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг стал новым министром обороны королевства. Решение принял избранный премьером Энди Бёрнэм.

«Уэс Стритинг назначен министром обороны», — сообщила канцелярия премьера в соцсети X.

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Напомним, Стритинг покинул пост в мае текущего года и сам претендовал на должность премьер-министра, однако в итоге отказался от неё и поддержал кандидатуру Бёрнэма. Новый премьер вступил в должность 20 июля, сменив на этом посту Кира Стармера.

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Лия Мурадьян
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