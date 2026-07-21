Поддержавший кандидатуру Бёрнэма экс-глава здравоохранения возглавил Минобороны Британии

Напомним, Стритинг покинул пост в мае текущего года и сам претендовал на должность премьер-министра, однако в итоге отказался от неё и поддержал кандидатуру Бёрнэма. Новый премьер вступил в должность 20 июля, сменив на этом посту Кира Стармера.