Новый премьер Британии Бернэм не упомянул Россию в первой речи

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не упомянул Россию в первом выступлении после вступления в должность. У входа в резиденцию на Даунинг-стрит политик сосредоточился на экономике и внутриполитической стабильности.

Глава правительства пообещал снизить стоимость жизни, активнее строить муниципальное жильё и усилить поддержку людей с ментальными расстройствами. Позже кабинет представит десятилетний план развития страны.

Тема Москвы не прозвучала и в первом телевизионном интервью Бернэма, записанном до его переезда на Даунинг-стрит. При этом новый руководитель кабинета заверил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву. Отказа от прежнего внешнеполитического курса он не анонсировал.

За три дня до вступления Бернэма в должность Life.ru сообщал, что его безальтернативно избрали лидером лейбористов. Политика поддержали 369 из 403 депутатов партии, после чего британская пресса назвала произошедшее «коронованием».