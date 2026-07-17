Смена власти в Британии: Бернем официально принял руководство правящей партией

Энди Бернем объявлен новым главой Лейбористской партии. 20 июля политик займет кресло премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, сменив уходящего Кира Стармера.

Официальное объявление прозвучало на специальной партийной конференции в Лондоне. Итоги голосования озвучила глава Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. Трансляцию подсчета вели британские телеканалы в прямом эфире.

Выдвижение кандидатов завершилось 15 июля. Конкурентов у бывшего мэра Большого Манчестера не нашлось. Политика поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные профсоюзы. Британская пресса назвала этот триумф «коронованием».

Бернему 56 лет. Он возглавит правительство безальтернативно, опираясь на абсолютное большинство во фракции. В своей первой речи перед сторонниками он пообещал стране стабильность после периода турбулентности. Новый лидер намерен немедленно приступить к формированию кабинета министров.

Передача полномочий намечена на ближайшую пятницу. Церемония вступления в должность пройдёт по стандартному протоколу с участием монарха. Ожидается, что ключевые портфели сохранят за собой действующие министры-старожилы.

Бернем с 2017 года он занимал пост мэра Большого Манчестера, где получил широкую известность благодаря реформе общественного транспорта и активной защите интересов северных регионов Англии. Также Бернем более 15 лет был депутатом Палаты общин, входил в кабинеты Тони Блэра и Гордона Брауна, занимая посты министра здравоохранения, культуры и главного секретаря Казначейства, а также дважды безуспешно баллотировался на пост лидера Лейбористской партии.

Ранее Кир Стармер провёл финальное заседание в палате общин в роли главы британского правительства. Его выступление перед депутатами, соратниками и членами семьи носило подчёркнуто эмоциональный характер. Политик напомнил, что его шестилетний путь во главе Лейбористской партии начался в крайне непростых обстоятельствах — сразу после сокрушительного поражения на выборах 2019 года, а завершился победой в 2024-м. На посту премьер-министра он проработал два года и заявил, что для него настал черёд передавать эстафетную палочку дальше, чего, по его собственному признанию, ожидает каждый, кто вступает в эту должность.