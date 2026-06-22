В Великобритании набирает обороты борьба за пост нового лидера Лейбористской партии после объявления об отставке Кира Стармера. Одним из первых поддержку кандидату Энди Бёрнхэму выразил бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Стармер сообщил, что покидает пост главы правящей партии. По его словам, процедура выбора преемника стартует 9 июля и завершится до возобновления работы парламента в сентябре. При этом политик намерен сохранить должность премьер-министра до окончания внутрипартийного голосования. После избрания нового руководителя он окончательно передаст полномочия.

Вскоре после заявления Стармера о намерении участвовать в кампании объявил бывший мэр Манчестера Энди Бёрнхэм. Его кандидатура быстро получила поддержку ряда влиятельных представителей партии.

Стритинг призвал однопартийцев сосредоточиться на обновлении политической силы и поддержать Бёрнхэма.

«Мы могли бы потратить все лето на раздувание незначительных разногласий, либо мы можем засучить рукава и добиться перемен, в которых нуждаются наша партия и наша страна. Это мой выбор, и я надеюсь, что все остальные тоже поддержат Энди», — написал он в соцсети X.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение, что новый глава британского правительства будет иметь иную позицию по отношению к России, чем Кир Стармер, так как на политическом горизонте Великобритании не видно кандидатов с другим подходом.