Площадь пожара на складе Wildberries в Котовске превысила 100 тысяч квадратов

Масштабы пожара на логистическом центре Wildberries в Котовске Тамбовской области оказались значительно серьезнее, чем предполагалось ранее. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что площадь возгорания превысила 100 тысяч квадратных метров.

Ранее оперативные службы оценивали охваченную огнём территорию в 40 тысяч квадратных метров. По заявлению главы региона, пожар стал следствием удара украинских беспилотных летательных аппаратов по объекту инфраструктуры. На данный момент экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оценивая масштаб разрушений и ущерб, нанесенный логистическому комплексу.

Напомним, ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о пожаре на логистическом складе Wildberries после атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадал один сотрудник маркетплейса.

Это не первая атака ВСУ на склад в Котовске. До этого логистический центр был под ударом в июле. Тогда погибли семь человек.