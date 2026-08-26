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26 августа, 19:08

В Донецке в результате атаки ВСУ повреждено учебное учреждение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Калининском районе Донецка в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) было повреждено здание учебного учреждения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«В результате варварской атаки укрофашистами Калининского района повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения», — написал он в своём телеграм-канале.

В образовательном учреждении уже приступили к работам по закрытию теплового контура. Эти работы осуществляются силами Народной Дружины.

Десять человек могли погибнуть при ударе ВСУ по ТРЦ в Донецке
Десять человек могли погибнуть при ударе ВСУ по ТРЦ в Донецке

Ранее три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обстрела центра Донецка. Данные по погибшим и раненым уточняются. Снаряды попали в оживлённый район города в час пик, включая территорию у ТРЦ «Донецк Сити». Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее военным преступлением, подчёркивая, что выбор времени и места удара — жилые кварталы в час пик — указывает на террористический характер действий киевских властей.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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