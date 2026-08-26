В Донецке в результате атаки ВСУ повреждено учебное учреждение

В Калининском районе Донецка в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) было повреждено здание учебного учреждения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«В результате варварской атаки укрофашистами Калининского района повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения», — написал он в своём телеграм-канале.

В образовательном учреждении уже приступили к работам по закрытию теплового контура. Эти работы осуществляются силами Народной Дружины.

Ранее три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обстрела центра Донецка. Данные по погибшим и раненым уточняются. Снаряды попали в оживлённый район города в час пик, включая территорию у ТРЦ «Донецк Сити». Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее военным преступлением, подчёркивая, что выбор времени и места удара — жилые кварталы в час пик — указывает на террористический характер действий киевских властей.