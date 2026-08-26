Три человека ранены, в том числе ребёнок, после удара ВСУ по Донецку

Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обстрела центра Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Снаряды попали в оживлённый район города в час пик, включая территорию у ТРЦ «Донецк Сити». Данные о пострадавших уточняются.

«В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе ребёнок. Данные по погибшим и раненым уточняются», — написал глава ДНР в соцсетях.

Пушилин назвал произошедшее военным преступлением, подчёркивая, что выбор времени и места удара — жилые кварталы в час пик — указывает на террористический характер действий киевских властей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Донецку. Один из взрывов прогремел в районе крупного ТЦ «Донецк сити». Информацию об атаке подтвердили военкоры Евгений Поддубный и Юрий Котенок.