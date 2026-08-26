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26 августа, 15:52

«Известия» удалили сообщение о 10 жертвах удара по Донецку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Известия» удалили сообщение о том, что при ударе ВСУ по торговому центру в Донецке, предварительно, погибли десять человек. Ранее газета выпустила это заявление со ссылкой на своего военкора Евгения Быковского.

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Напомним, 26 августа ВСУ нанесли удар по Донецку. Один из взрывов прогремел в районе крупного ТЦ «Донецк сити». Информацию об атаке ранее подтвердили военкоры Евгений Поддубный и Юрий Котенок.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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