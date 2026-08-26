«Известия» удалили сообщение о 10 жертвах удара по Донецку
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
«Известия» удалили сообщение о том, что при ударе ВСУ по торговому центру в Донецке, предварительно, погибли десять человек. Ранее газета выпустила это заявление со ссылкой на своего военкора Евгения Быковского.
Напомним, 26 августа ВСУ нанесли удар по Донецку. Один из взрывов прогремел в районе крупного ТЦ «Донецк сити». Информацию об атаке ранее подтвердили военкоры Евгений Поддубный и Юрий Котенок.
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