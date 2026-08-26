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26 августа, 14:46

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Донецку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rtem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rtem

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Донецку. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Под атакой ВСУ сегодня оказался и Донецк. Украинские формирования нанесли по столице ДНР массированный ракетный удар. Информация о последствиях на земле уточняется», — говорится в сообщении

Также информацию об ударах подтверждает военкор Юрий Котенок.

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Предположительно, применялись ракеты «Фламинго».

Ранее стало известно об ударе украинского дрона по автобусу в ЛНР. В результате погибли девять человек.

На прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл главную цель массированных атак ВСУ на Россию. По словам главы государства, была публично заявлена цель — разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплочённости российского общества. Лидер РФ подчеркнул, что российские войска продолжат отвечать на такие действия, в том числе ударами по украинской военной и логистической инфраструктуре.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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