ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Донецку
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ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Донецку. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Под атакой ВСУ сегодня оказался и Донецк. Украинские формирования нанесли по столице ДНР массированный ракетный удар. Информация о последствиях на земле уточняется», — говорится в сообщении
Также информацию об ударах подтверждает военкор Юрий Котенок.
Предположительно, применялись ракеты «Фламинго».
Ранее стало известно об ударе украинского дрона по автобусу в ЛНР. В результате погибли девять человек.
На прошлой неделе президент Владимир Путин раскрыл главную цель массированных атак ВСУ на Россию. По словам главы государства, была публично заявлена цель — разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплочённости российского общества. Лидер РФ подчеркнул, что российские войска продолжат отвечать на такие действия, в том числе ударами по украинской военной и логистической инфраструктуре.
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