Армия России создала в Донбассе трёхуровневую систему защиты от БПЛА

В Донбассе российские военные создали трёхуровневую систему противодействия беспилотникам. Об этом рассказал боец подразделения «Горыныч» в беседе с RT. По его словам, система включает средства радиоэлектронной борьбы, антидроновые комплексы и мобильные огневые группы.

Армия РФ создала в Донбассе трёхуровневую систему защиты от БПЛА. Видео © Telegram / RT на русском

Помимо технических средств, бойцы «Горыныча» также выслеживают операторов беспилотников. По маршруту полёта дрона они определяют позицию пилота, после чего ликвидируют его или берут в плен. Это позволяет не только сбивать аппараты, но и выводить из строя целые звенья управления.

По словам военнослужащего, комплексный подход уже доказал эффективность в боях. Сочетание технических средств и тактики охоты на операторов снижает риск атак и повышает безопасность подразделений.

А ранее Life.ru писал, что в зоне СВО начали применять станцию противодействия БПЛА «Поле-31». Оборудование предназначено для защиты личного состава, автотранспорта, бронемашин и различных объектов от ударных, разведывательных дронов и дронов-камикадзе.