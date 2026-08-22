«Давно об этом мечтают»: Путин раскрыл главную цель массированных атак ВСУ на Россию

Массированными ракетными и беспилотными ударами по российским объектам Киев и его западные кураторы рассчитывали разрушить целые отрасли экономики и подорвать единство общества. Конечной целью было доведение России до развала, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам политика, противники России рассчитывали добиться стратегического поражения страны за 40 дней. Для этого, как отметил Путин, планировалось нарастить атаки ракетами и БПЛА по гражданской и логистической инфраструктуре.

«Была публично заявлена цель — разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплочённости российского общества. В общем, цель — это доведение России до развала, о чём они давно мечтают, о чём они постоянно говорят», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что заявленный 40-дневный период закончился 5 августа. По его оценке, добиться поставленных задач противнику не удалось, а итог оказался прямо противоположным ожиданиям.

В другом фрагменте интервью Путин назвал само наращивание ударов очередной авантюрой киевского режима и его западных кураторов. Президент также заявил, что российские войска продолжат отвечать на такие действия, в том числе ударами по украинской военной и логистической инфраструктуре.

19 августа Путин оценил последствия украинских атак на российские объекты. По его словам, они действительно наносят ущерб промышленности и инфраструктуре, однако критического влияния на экономику страны не имеют.