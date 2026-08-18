«Ничего, кроме эскалации»: В США испугались самого жёсткого ответа России на дроновые атаки ВСУ
RS: Атаки дронов ВСУ не изменили ситуацию, но вызвали самый жёсткий ответ России
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Украинские атаки беспилотниками по территории России не дали Киеву стратегического преимущества и привели к усилению ответных ударов Москвы. Такую оценку приводит Responsible Statecraft.
«Атаки беспилотников вызвали самый жёсткий ответ России за всё время», — говорится в публикации.
Автор отмечает, что Россия нарастила удары по украинской территории именно в тот момент, когда у США и европейских стран сокращаются запасы ракет-перехватчиков. В материале также говорится об ударах по портовой инфраструктуре Украины. По оценке издания, ВС РФ может лишить Киев миллиардов долларов доходов и дополнительно ударить по экономике страны.
Responsible Statecraft пишет, что ВВП Украины из-за этих потерь может снизиться до 1,5%. При этом речь идёт об оценке автора аналитического материала, а не об официальной позиции властей США.
В ночь на 18 августа при атаке дронов в Подмосковье пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку. При этом в сторону Московского региона летели 620 БПЛА.
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