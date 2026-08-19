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19 августа, 12:26

«Не было и быть не может»: Путин оценил последствия атак ВСУ на Россию

Путин: Атаки ВСУ вредят России, но критических последствий не имеют

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атаки Украины на объекты в России наносят ущерб, однако к критическим последствиям не приводят. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что говорить о критическом влиянии украинских атак на российские объекты не приходится.

«На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно», — заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Таким образом, российский лидер подчеркнул, что последствия подобных ударов ощущаются, однако не способны критически повлиять на ситуацию в стране.

ПВО отразила атаку украинских дронов на Череповец
ПВО отразила атаку украинских дронов на Череповец

В ночь на 19 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотника над 22 регионами страны. Атака продолжалась с вечера 18 августа до утра следующего дня.

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Полина Никифорова
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