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Регион
19 августа, 07:16

ПВО отразила атаку украинских дронов на Череповец

Силы ПВО 19 августа сбили пять украинских беспилотников на подлёте к Череповцу

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 19 августа сбили пять украинских беспилотников на подлёте к Череповцу. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Режим «Беспилотная опасность» ввели на территории региона около пяти утра. В 06:25 губернатор сообщил об уничтожении первого дрона, в 06:53 — о поражении ещё двух. В 07:07 стало известно, что ПВО сбила четвёртый БПЛА, а в 09:18 — пятый.

Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 453 беспилотника за ночь. Дроны сбивали над территорией 22 регионов России.

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Российская сторона не раз акцентировала внимание на том, что атаки дронов на мирное население и гражданскую инфраструктуру представляют собой неприкрытую провокацию. Данный почерк характерен для Киева, стремящегося всеми средствами замаскировать неудачи на линии боевого соприкосновения. Отечественные комплексы ПВО обеспечивают надежную защиту воздушного пространства страны. Параллельно с этим военнослужащие в зоне СВО наносят высокоточные удары по местам производства беспилотников и узлам управления противника.

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Никита Никонов
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