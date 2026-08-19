Силы противовоздушной обороны (ПВО) 19 августа сбили пять украинских беспилотников на подлёте к Череповцу. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Режим «Беспилотная опасность» ввели на территории региона около пяти утра. В 06:25 губернатор сообщил об уничтожении первого дрона, в 06:53 — о поражении ещё двух. В 07:07 стало известно, что ПВО сбила четвёртый БПЛА, а в 09:18 — пятый.

Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 453 беспилотника за ночь. Дроны сбивали над территорией 22 регионов России.

Российская сторона не раз акцентировала внимание на том, что атаки дронов на мирное население и гражданскую инфраструктуру представляют собой неприкрытую провокацию. Данный почерк характерен для Киева, стремящегося всеми средствами замаскировать неудачи на линии боевого соприкосновения. Отечественные комплексы ПВО обеспечивают надежную защиту воздушного пространства страны. Параллельно с этим военнослужащие в зоне СВО наносят высокоточные удары по местам производства беспилотников и узлам управления противника.