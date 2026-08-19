Гиперзвук и 48 ракет на установке: ВС РФ получили партию модернизированных «Панцирей»

Российские войска получили новую партию комплексов «Панцирь-С» и стационарных «Панцирь-СМД», способных применять в том числе гиперзвуковые ракеты. Технику передал холдинг «Высокоточные комплексы», сообщили в Ростехе.

Перед отправкой заказчику все машины прошли положенные испытания и военную приёмку. Боекомплект можно формировать под конкретную задачу из стандартных зенитных управляемых ракет, гиперзвуковых боеприпасов и ракет ближнего перехвата. Максимальная загрузка пусковых установок достигает 48 единиц.

В Ростехе отмечают, что семейство «Панцирь» рассчитано на круглосуточное прикрытие войск и гражданских объектов. Эти системы применяются против беспилотников, крылатых и баллистических ракет, а также других средств воздушного нападения.

Командир подразделения ПВО группировки войск «Север» с позывным Волк рассказал, что новая техника уже включена в боевую работу.

«Не первый год эксплуатируем такие машины, поэтому оперативно доставили в пункт дислокации, развернули, и в настоящий момент он уже задействован в боевом дежурстве по ПВО в заданном районе», — отметил военнослужащий.

«Панцирь-СМД» создавался в том числе для отражения массированных налётов беспилотников и защиты стационарных объектов. Ранее Ростех уже поставлял армии комплексы этого семейства, а их боекомплект расширяли за счёт ракет ближнего перехвата.

Ранее Ростех передал Минобороны очередную партию модернизированных БМП-3. Машины получили усиленную круговую защиту, в том числе сверху, дополнительные элементы для повышения мобильности и эффективности вооружения, а также обновлённые комплексы радиоэлектронной борьбы.