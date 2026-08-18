«Ростех» создал двигатель для небольших самолётов, в том числе АН-2 и АН-3

В России завершили разработку конструкторской документации для нового турбовинтового авиадвигателя ВК-1600С мощностью 1450 лошадиных сил. Силовая установка предназначена для малых пассажирских самолётов, сообщил «Ростех».

В частности, ВК-1600С рассчитывают использовать на создаваемом ТВС-2ДТС. Также агрегат сможет применяться на Ан-2 и Ан-3, парк которых по-прежнему остаётся значительным. Теперь ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха) предстоит изготовить двигатель-демонстратор и подготовить специальный испытательный стенд. Они нужны для проверки заложенных конструктивных решений и дальнейшей сертификации.

За основу взяли вертолётный ВК-1600В. Степень унификации двух версий составит 60–65%, что, по данным госкорпорации, позволяет ускорить разработку. Для самолётного варианта специалисты изменили свободную турбину, а также создали новые элементы редуктора и коробки приводов.

Электронная система управления рассчитана на работу на высотах от 300 до 4500 метров, при температуре от минус 50 до плюс 55 градусов и высокой влажности. В ОДК сообщили, что в ближайшее время планируют завершить изготовление демонстрационного образца и перейти к стендовым испытаниям.

Ранее самолёты семейства Ту-204/214 получили единый сертификат типа вместо нескольких отдельных документов. Он охватывает все модификации этих воздушных судов и объединяет ранее действовавшие одобрительные документы.