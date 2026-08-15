«Знак свыше»: Пилот Юсупов рассказал, как переосмыслил «чудо на кукурузном поле»

Герой России Дамир Юсупов спустя семь лет после аварийной посадки Airbus A321 в Подмосковье признался, что со временем стал воспринимать случившееся как своеобразное знамение. Об этом пилот рассказал «Вечерней Москве».

После происшествия Юсупов долго возвращался мыслями к тому утру и пытался понять, можно ли было действовать иначе. Постоянное внимание журналистов и многочисленные разговоры об аварийной посадке только мешали оставить пережитое в прошлом.

Со временем и экипаж, и пассажиры пришли к другому восприятию произошедшего. По словам лётчика, они решили, что «это был какой-то знак свыше, знамение» — напоминание о ценности жизни и о том, что важные вещи не стоит постоянно откладывать.

Несмотря на пережитое, страха перед полётами у Юсупова не появилось. Примерно через месяц после ЧП он снова вернулся в кабину и продолжил работать пилотом. Сейчас он по-прежнему летает в «Уральских авиалиниях».

Юсупов также подчеркнул, что ситуация, с которой столкнулся экипаж 15 августа 2019 года, не была предусмотрена инструкциями. В условиях сильнейшего стресса лётчики принимали решения исходя из главной задачи — спасти находившихся на борту людей.

В ноябре 2025 года Межгосударственный авиационный комитет спустя шесть лет опубликовал окончательный отчёт о посадке A321 в кукурузном поле. Причиной происшествия специалисты назвали столкновение лайнера с крупными чайками вскоре после взлёта: оба двигателя получили повреждения и потеряли тягу. Самолёт приземлился без выпущенных шасси. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили.