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15 августа, 11:09

«Знак свыше»: Пилот Юсупов рассказал, как переосмыслил «чудо на кукурузном поле»

Пилот Юсупов назвал посадку самолёта A321 в кукурузном поле знаком свыше

Самолёт, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Самолёт, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Герой России Дамир Юсупов спустя семь лет после аварийной посадки Airbus A321 в Подмосковье признался, что со временем стал воспринимать случившееся как своеобразное знамение. Об этом пилот рассказал «Вечерней Москве».

После происшествия Юсупов долго возвращался мыслями к тому утру и пытался понять, можно ли было действовать иначе. Постоянное внимание журналистов и многочисленные разговоры об аварийной посадке только мешали оставить пережитое в прошлом.

Со временем и экипаж, и пассажиры пришли к другому восприятию произошедшего. По словам лётчика, они решили, что «это был какой-то знак свыше, знамение» — напоминание о ценности жизни и о том, что важные вещи не стоит постоянно откладывать.

Несмотря на пережитое, страха перед полётами у Юсупова не появилось. Примерно через месяц после ЧП он снова вернулся в кабину и продолжил работать пилотом. Сейчас он по-прежнему летает в «Уральских авиалиниях».

Юсупов также подчеркнул, что ситуация, с которой столкнулся экипаж 15 августа 2019 года, не была предусмотрена инструкциями. В условиях сильнейшего стресса лётчики принимали решения исходя из главной задачи — спасти находившихся на борту людей.

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В ноябре 2025 года Межгосударственный авиационный комитет спустя шесть лет опубликовал окончательный отчёт о посадке A321 в кукурузном поле. Причиной происшествия специалисты назвали столкновение лайнера с крупными чайками вскоре после взлёта: оба двигателя получили повреждения и потеряли тягу. Самолёт приземлился без выпущенных шасси. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили.

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Николь Вербер
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