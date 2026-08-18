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18 августа, 09:56

«Туполев» получил объединённый сертификат типа на самолёты Ту-204/214

Обложка © РИА Новости / Нина Падалко

Обложка © РИА Новости / Нина Падалко

Самолёты семейства Ту-204/214 получили единый сертификат типа вместо нескольких отдельных документов. Об этом сообщила Росавиация. Новый сертификат охватывает все модификации этих воздушных судов и объединяет ранее действовавшие одобрительные документы.

В ведомстве рассчитывают, что такое решение позволит перевозчикам сократить расходы на эксплуатацию самолётов. В частности, для разных моделей семейства можно будет использовать общие запчасти, инструменты и процедуры технического обслуживания.

Изменения также должны упростить подготовку лётных и кабинных экипажей, а также специалистов наземных служб. Кроме того, единый документ позволит унифицировать подходы к ремонту и обслуживанию Ту-204 и Ту-214. АО «Туполев» как разработчик сможет применять на разных модификациях семейства одинаковые материалы и элементы конструкции, если они уже прошли сертификацию на одном из самолётов.

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Татьяна Миссуми
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