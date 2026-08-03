Лайнер будущего: Серийный МС-21 с отечественным «сердцем» впервые поднялся в небо

Первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 выполнил взлёт с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Яковлев», входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха.

Серийный МС-21 выполнил первый полёт. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

За штурвалом машины с заводским номером МС.0014 находился экипаж из заслуженных лётчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.

Во время полёта продолжительностью 1 час 23 минуты специалисты проверили устойчивость и управляемость лайнера в различных режимах, а также работу отечественных систем. Самолёт поднялся на высоту до 6000 метров и развил приборную скорость до 600 км/ч.

«Первая серийная машина показала себя хорошо, полётное задание выполнено полностью», — сообщил после завершения испытаний Роман Таскаев.

Глава ПАО ОАК Вадим Бадеха отметил, что первый полёт подтвердил готовность предприятия к выпуску первой партии самолётов. По его словам, Иркутский авиационный завод сможет изготовить 18 МС-21 и продолжить работу над последующими заказами.







«Сегодня коллектив Иркутского авиационного завода подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18-ти МС-21 и приступить к работе над следующими заказами», — заявил Бадеха.

Главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин подчеркнул, что испытания серийного самолёта позволят сократить сроки перехода от получения сертификата к началу поставок.

«Сегодняшний полёт имеет важное значение для обеспечения серийных поставок МС-21 в заданные сроки», — отметил он.

Гендиректор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов добавил, что специалисты проверили не только сам самолёт, но и производственные процессы, необходимые для дальнейшего увеличения темпов выпуска.

«Мы не только построили самолёт по серийным технологиям, но и в реальных условиях проверили ключевые производственные и обеспечивающие процессы», — сообщил Сойнов.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Вместе с ним предприятие посетили глава Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и гендиректор завода Андрей Сойнов.