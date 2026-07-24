ОАК планирует выпускать до 36 самолётов МС-21 в год к 2032 году

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) рассчитывает к 2032 году выйти на ежегодный выпуск до 36 самолётов МС-21. Для этого на Иркутском авиационном заводе проводится масштабная реконструкция и модернизация производственных мощностей.

«В рамках решения задачи по выходу к 2032 году на темпы производства до 36 самолётов в год на предприятии проводится масштабная реконструкция и модернизация производства», — отмечается в сообщении.

На заводе уже изготовлены все опытные экземпляры МС-21, сейчас идёт сборка серийных импортозамещённых версий МС-21-310. В цехах предприятия на разных стадиях готовности находятся 18 лайнеров нового поколения, что свидетельствует о планомерном наращивании темпов выпуска отечественной гражданской авиатехники.

Напомним, что Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод и осмотрел первый серийный пассажирский самолёт МС-21. Вместе с российским лидером туда приехали глава региона Игорь Кобзев, руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и гендиректор предприятия Андрей Сойнов. В ходе доклада президенту лётчики-испытатели Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили о завершении этапа подготовки самолёта к стартовому вылету.