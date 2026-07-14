Российский легкомоторный самолёт «Танго» успешно совершил первый полёт

Лёгкий учебно-тренировочный самолёт «Танго», оснащённый экспериментальной силовой установкой АПД-520 «Лидер», выполнил дебютный полёт. Об успешном испытании отчиталась пресс-служба S7 Group.

За штурвалом воздушного судна находился лётчик-испытатель первого класса, руководитель СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук. Машина совершила проход по кругу и благополучно вернулась на аэродром вылета, все системы отработали без сбоев.

До этого момента борт прошёл серию наземных проверок. Двигатель тестировали на различных режимах, замеряли скорость запуска и набора оборотов, а также выполняли рулёжки, скоростные пробежки и подлёты на высоту до пяти метров для определения момента отрыва.

«Танго» позиционируется как полностью российская разработка. Планер изготовлен из углеволокна, произведённого «Композитным дивизионом Росатома», а 200-сильный мотор создан СКБ АРД, входящим в ту же группу компаний.

Проект реализуется совместно с подразделениями Института имени Жуковского, а его внешний облик учитывает пожелания Российского университета транспорта, Минтранса и Росавиации. Ориентировочная цена нового судна составляет 100 миллионов рублей.

В конце июня на Иркутском авиазаводе впервые опробовали в воздухе модернизированную учебно-боевую машину Як-130М. Как проинформировала пресс-служба ПАО «ОАК», пилотировали её лётчики-испытатели Александр Гуськов и Андрей Воропаев, а сам вылет продлился около пятидесяти минут на высотах до двух тысяч метров и скорости до шестисот километров в час — экипаж отрапортовал о полном выполнении программы без единого замечания к технике.