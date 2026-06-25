Як-130М совершил первый полёт на Иркутском авиазаводе

На Иркутском авиационном заводе состоялся дебютный вылет модернизированного учебно-боевого самолёта Як-130М. Машину подняли в воздух лётчик-испытатель 1-го класса Александр Гуськов и заслуженный лётчик-испытатель Андрей Воропаев. Об испытаниях сообщили в пресс-службе ПАО «ОАК».

Вылет учебно-боевого самолёта Як-130М. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

Полёт продолжался около пятидесяти минут. Воздушное судно двигалось на высотах до двух тысяч метров при скорости до шестисот километров в час. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, замечаний к технике нет.

Заместитель министра промышленности и торговли Геннадий Абраменков назвал первый полёт важным этапом развития отечественной учебно-боевой авиации. Он отметил, что самолёт сочетает передовые технологии, расширенный функционал и высокий потенциал для решения самого широкого круга задач.

Як-130М создан на базе хорошо зарекомендовавшего себя Як-130, который стоит на вооружении ВКС России и ряда зарубежных стран. Однако, по словам представителей Ростеха, внешне знакомая машина по характеристикам стала совершенно новой. В ней учтены актуальные требования, реальный боевой опыт и перспективы развития авиации.

Самолёт получил передовые бортовые системы, современную радиолокационную станцию и серьёзный комплекс вооружений, включающий средства поражения классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». Фактически машина превратилась в полноценный лёгкий истребитель.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что модернизация позволяет решать учебные и боевые задачи в любое время суток и при любой погоде. В перечне целей для Як-130М — наземные объекты, воздушные цели и тяжёлые беспилотники.

Ранее, в ноябре 2025 года, прототип машины демонстрировался на выставке Dubai Airshow 2025. Интерес к приобретению проявили как государства, уже эксплуатирующие Як-130, так и новые заказчики.