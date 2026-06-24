Новый Ту-160М объявили угрозой для НАТО

Американское издание Military Watch Magazine обратило внимание на характеристики модернизированного российского стратегического бомбардировщика Ту-160М. В публикации говорится, что обновление самолётов до версии Ту-160М и расширение их производства могут повысить потенциальную угрозу для НАТО в случае конфликта.

«Эти бомбардировщики ценятся за непревзойдённую скорость и высокую грузоподъёмность», — отмечает автор материала.

Самолёт способен эффективно выполнять стратегические задачи. Также подчёркивается, что Ту-160М способен наносить удары, оставаясь вне зон действия систем противовоздушной обороны противника. Бомбардировщик умеет долго находиться в воздухе и залетать в глубокий тыл врага — всё это благодаря новым двигателям НК-32-02, снижающим расход топлива, сообщается в статье. По оценке издания, эти характеристики делают Ту-160М одним из самых дальнобойных стратегических бомбардировщиков в мире.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал отгружать заказчику новую модель беспилотного летательного аппарата. Речь идёт о скоростном дроне самолётного типа СКАТ 220. Новинка создана на базе более тяжёлого СКАТ 350М, который уже хорошо зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации. Младшая модель легче, компактнее и способна развивать скорость до 160 километров в час.