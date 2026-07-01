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1 июля, 15:59

Трамп совершил первый полёт на «летающем дворце», подаренном Катаром

Президентский самолёт Трампа из Катара. Обложка © ВВС США

Президентский самолёт Трампа из Катара. Обложка © ВВС США

Президент США Дональд Трамп впервые воспользовался новым «бортом номер один» — самолётом Boeing 747-8, который был подарен ему Катаром. Перед вылетом с военной базы Эндрюс под Вашингтоном американский лидер пообщался с журналистами и отметил, что доволен воздушным судном.

«Я полон энтузиазма в связи с первым полётом», — заявил Трамп. Он добавил, что работы над самолётом завершены и теперь борт полностью соответствует требованиям, включая безопасность и установленное оборудование.

Президент США отправился на этом лайнере в рабочую поездку в штат Северная Дакота. Самолёт окрашен в тёмно-синий, красный и золотой цвета и используется как новый президентский борт, заменивший прежний лайнер Boeing 747-2. Как написало издание The Washington Post, переоборудование самолёта могло обойтись как минимум в 1,5 миллиарда долларов.

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Напомним, королевская семья Катара решила подарить Дональду Трампу самолёт VC-25B Bridge стоимостью 400 миллионов долларов в мае 2025 года. Судно прозвали «летающий дворец». В середине июня текущего года лайнер ввели в строй, что подтвердили ВВС США.

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Татьяна Миссуми
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