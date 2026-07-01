Трамп совершил первый полёт на «летающем дворце», подаренном Катаром

Президент США Дональд Трамп впервые воспользовался новым «бортом номер один» — самолётом Boeing 747-8, который был подарен ему Катаром. Перед вылетом с военной базы Эндрюс под Вашингтоном американский лидер пообщался с журналистами и отметил, что доволен воздушным судном.

«Я полон энтузиазма в связи с первым полётом», — заявил Трамп. Он добавил, что работы над самолётом завершены и теперь борт полностью соответствует требованиям, включая безопасность и установленное оборудование.

Президент США отправился на этом лайнере в рабочую поездку в штат Северная Дакота. Самолёт окрашен в тёмно-синий, красный и золотой цвета и используется как новый президентский борт, заменивший прежний лайнер Boeing 747-2. Как написало издание The Washington Post, переоборудование самолёта могло обойтись как минимум в 1,5 миллиарда долларов.