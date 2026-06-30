Трампу подарили золотой перстень с 321 бриллиантом на 250-летие США

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил президенту США Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом к 250-летию независимости Соединённых Штатов. Подарок передали послу США в Бельгии Биллу Уайту. Презент изготовлен из золота и украшен 321 природным бриллиантом и 75 другими драгоценными камнями.

«Штаты являются нашим ключевым торговым партнёром на протяжении поколений. Большая часть природных алмазов, проданных в Антверпене, в конечном счёте попадают к американским покупателям. Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений», — говорится в тексте AWDC в соцсети.

Особое внимание в центре уделили тому, что использовались исключительно природные бриллианты. Ювелиры пояснили, что сегодня очень трудно отличить натуральные алмазы от искусственных, поэтому ценность качественной работы высоко ценится.

Ранее в рамках саммита G7 во французском Эвиане канцлер Германии Мерц вручил президенту США Трампу символичный подарок ко дню его 80-летия – футболку национальной сборной ФРГ. На майке красовался номер 47, намекающий на то, что Трамп является 47-м президентом Соединённых Штатов.