В рамках саммита G7 во французском Эвиане канцлер Германии Мерц вручил президенту США Трампу символичный подарок ко дню его 80-летия – футболку национальной сборной ФРГ. На майке красовался номер 47, намекающий на то, что Трамп является 47-м президентом Соединённых Штатов.

Агентство AFP отмечает, что, несмотря на футбольный презент, Трамп, по всей видимости, больше склонен к единоборствам. Это подтверждается тем, что на свой юбилей он устроил бои UFC на лужайке Белого дома, а первый матч сборной США на проходящем в стране чемпионате мира по футболу 2026 года он пропустил.

Напомним, президент России Владимир Путин первым из иностранных лидеров поздравил Трампа с 80-летием, отметив незаурядные черты характера юбиляра. Американский президент был тронут и поблагодарил за внимание. В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию на Украине: российский лидер подчеркнул, что удары Киева по мирной инфраструктуре РФ не изменят критического положения ВСУ на поле боя. Кроме того, Путин пожелал США удачного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.