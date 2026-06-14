Ушаков: Путин первым из иностранных лидеров поздравил Трампа с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с 80-летием, он был тронут этим. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Наш президент направил поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика. Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом», — рассказал Ушаков.

В ходе телефонного разговора российский лидер также пожелал американской стороне удачного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года, который впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трёх стран — Канады, Мексики и США. Путин, учитывая успешный опыт организации подобного турнира в России в 2018 году, выразил надежду на достойное проведение соревнований. Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.