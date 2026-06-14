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Регион
14 июня, 16:32

Трамп в беседе с Путиным пошутил, что число 80 ему не симпатично из-за энергии

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным шутливо пожаловался, что число 80 ему не симпатично. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сделав особый акцент на неформальном характере общения двух президентов.

«Я бы сказал, [общение шло] не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил», — рассказал представитель Кремля.

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Ранее Ушаков сообщил, что Путин первым из иностранных лидеров поздравил Трампа с 80-летием, отметив незаурядные черты характера юбиляра. Американский президент был тронут и поблагодарил за внимание. В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию на Украине: российский лидер подчеркнул, что удары Киева по мирной инфраструктуре РФ не изменят критического положения ВСУ на поле боя. Кроме того, Путин пожелал США удачного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

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Анастасия Никонорова
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