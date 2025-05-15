Эмир Катара объяснил решение передать Трампу «дворец в небе» за $400 миллионов
Премьер Катара заявил, что передача самолёта Трампу это не подарок, а соглашение
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
«Летающий дворец», который президент США Дональд Трамп получит от королевской семьи Катара будет являться не личным подарком, а официальной межправительственной сделкой. Об этом заявил премьер-министр Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.
«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолётов 747-8 для использования в качестве Air Force One (борта номер один в США, — Прим. Life.ru)», — заявил Аль Тани, слова которого приводит CNN.
На данный момент вопрос о передаче лайнера Boeing 747-8 находится на этапе юридической экспертизы. Если же специалисты сочтут данную сделку незаконной, то предложение будет отозвано.
Напомним, что королевская семья Катара планирует подарить Дональду Трампу самолёт стоимостью 400 миллионов долларов, который предполагается использовать в качестве нового президентского борта. В связи с этим дорогостоящим подарком член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовал начать официальное расследование.