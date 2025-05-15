Эмир Катара объяснил решение передать Трампу «дворец в небе» за $400 миллионов

«Летающий дворец», который президент США Дональд Трамп получит от королевской семьи Катара будет являться не личным подарком, а официальной межправительственной сделкой. Об этом заявил премьер-министр Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолётов 747-8 для использования в качестве Air Force One (борта номер один в США, — Прим. Life.ru)», — заявил Аль Тани, слова которого приводит CNN.