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Регион
15 мая, 08:18

Эмир Катара объяснил решение передать Трампу «дворец в небе» за $400 миллионов

Премьер Катара заявил, что передача самолёта Трампу это не подарок, а соглашение

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

«Летающий дворец», который президент США Дональд Трамп получит от королевской семьи Катара будет являться не личным подарком, а официальной межправительственной сделкой. Об этом заявил премьер-министр Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолётов 747-8 для использования в качестве Air Force One (борта номер один в США, — Прим. Life.ru)», — заявил Аль Тани, слова которого приводит CNN.

На данный момент вопрос о передаче лайнера Boeing 747-8 находится на этапе юридической экспертизы. Если же специалисты сочтут данную сделку незаконной, то предложение будет отозвано.

Трамп заявил, что только дурак не принял бы в дар «летающий дворец» от Катара
Трамп заявил, что только дурак не принял бы в дар «летающий дворец» от Катара

Напомним, что королевская семья Катара планирует подарить Дональду Трампу самолёт стоимостью 400 миллионов долларов, который предполагается использовать в качестве нового президентского борта. В связи с этим дорогостоящим подарком член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовал начать официальное расследование.

Наталья Афонина
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