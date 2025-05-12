Демократы потребовали расследовать подарок Трампу самолёта Boeing 747-8

Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Ричи Торрес потребовал инициировать официальное расследование в связи с сообщениями о том, что президент Дональд Трамп примет в подарок от королевской семьи Катара роскошный самолёт Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. Об этом сообщает портал Axios.

Торрес направил письма в Счётную палату, генеральному инспектору министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой тщательно изучить эту сделку.

«Воздушный дворец», как его называют, станет самым дорогим подарком, когда-либо преподнесённым президенту иностранным правительством», – отметил конгрессмен в своём обращении.

В ответ на критику со стороны демократов Трамп выразил недовольство и подчеркнул, что этот подарок является частью прозрачной сделки. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что Министерство обороны США получает Boeing 747 в подарок для замены устаревшего Air Force One. По его словам, это «так беспокоит продажных демократов, что они требуют, чтобы мы заплатили за этот самолёт».

«Демократы – лузеры мирового класса», – заявил республиканец.