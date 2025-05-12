Трамп указом снизит цены на лекарства в США и поднимет их в других странах

Президент США Дональд Трамп объявил о готовящемся указе, который коренным образом изменит систему ценообразования на фармацевтическом рынке страны. Он пообещал, что документ, который будет подписан в 16:00 по мск, приведёт к беспрецедентному снижению цен на лекарства для американцев — на 30-80%. При этом он признал, что это может вызвать рост стоимости медикаментов в других странах мира.

Американский лидер резко раскритиковал многолетнюю практику, при которой граждане США платили за лекарства в разы больше, чем жители других стран. Он отверг традиционные оправдания фармацевтических компаний о высоких затратах на исследования и разработки, назвав это необоснованным перекладыванием расходов исключительно на американских потребителей.

Согласно плану республиканца, США перейдут к системе, при которой внутренние цены на лекарства будут привязаны к самым низким мировым аналогам. Это, по его расчётам, не только значительно снизит расходы граждан на здравоохранение, но и позволит сэкономить государственному бюджету триллионы долларов.

«С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо, и расходы на здравоохранение наших граждан будут сокращены на цифры, о которых раньше и не думали», — написал он на своей соцсети Truth Social.