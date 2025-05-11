Трамп пообещал опубликовать «самое важное и влиятельное» заявление
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий его пост в соцсети Truth Social станет «одним из самых важных и влиятельных» за всю историю. Однако он не раскрыл никаких деталей.
«Наслаждайтесь», — написал он.
Ранее Трамп вновь обратился к теме украинского конфликта, открыто поддержав предложение Владимира Путина о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая. В своём посте он призвал Украину «немедленно согласиться» на эту инициативу.