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Регион
11 мая, 19:51

Трамп пообещал опубликовать «самое важное и влиятельное» заявление

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий его пост в соцсети Truth Social станет «одним из самых важных и влиятельных» за всю историю. Однако он не раскрыл никаких деталей.

«Наслаждайтесь», — написал он.

Трамп анонсировал «большую неделю» после обращения Путина к Украине
Трамп анонсировал «большую неделю» после обращения Путина к Украине

Ранее Трамп вновь обратился к теме украинского конфликта, открыто поддержав предложение Владимира Путина о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая. В своём посте он призвал Украину «немедленно согласиться» на эту инициативу.

Артём Гапоненко
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