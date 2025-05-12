Трамп получит «дворец в небе» за $400 млн от королевской семьи Катара

По данным издания, ожидалось, что о подарке объявят на следующей неделе во время визита американского лидера в Катар. Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что «летающий дворец» не будет вручён на этой неделе.

Примечательно, что юристы Белого дома и Министерства юстиции США уже дали правовую оценку самолёту, заключив, что его принятие не нарушает ни антикоррупционное законодательство, ни конституционный запрет на получение должностными лицами подарков от иностранных государств. Воздушное судно будет доступно для использования в качестве нового президентского самолёта до тех пор, пока республиканец не покинет свой пост. После этого право собственности будет передано фонду президентской библиотеки Трампа.