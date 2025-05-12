Трамп получит «дворец в небе» за $400 млн от королевской семьи Катара
ABC News: Катар подарит Трампу «летающий дворец» стоимостью $400 млн
Boeing 747-8. Обложка © Wikipedia / Konstantin von Wedelstaedt
Катарская королевская семья готовится преподнести президенту США Дональду Трампу поистине королевский подарок — сверхроскошный самолёт Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Воздушное судно уже окрестили «летающим дворцом», сообщает ABC News.
По данным издания, ожидалось, что о подарке объявят на следующей неделе во время визита американского лидера в Катар. Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что «летающий дворец» не будет вручён на этой неделе.
Примечательно, что юристы Белого дома и Министерства юстиции США уже дали правовую оценку самолёту, заключив, что его принятие не нарушает ни антикоррупционное законодательство, ни конституционный запрет на получение должностными лицами подарков от иностранных государств. Воздушное судно будет доступно для использования в качестве нового президентского самолёта до тех пор, пока республиканец не покинет свой пост. После этого право собственности будет передано фонду президентской библиотеки Трампа.
А в марте этого года президент России Владимир Путин передал Трампу через специального представителя США Стивена Уиткоффа портрет, созданный российским художником. Уиткофф сдержал обещание и вручил посылку президенту США.