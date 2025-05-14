Трамп заявил, что только дурак не принял бы в дар «летающий дворец» от Катара

«Почему наши военные, а следовательно, и наши налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов, когда они могут получить их бесплатно от страны, которая хочет вознаградить нас за хорошо проделанную работу. Вместо этого эти значительные сбережения будут потрачены на то, чтобы снова сделать Америку великой! Только дурак не принял бы этот подарок от имени нашей страны», — написал республиканец в соцсети Truth Social.