Трамп заявил, что только дурак не принял бы в дар «летающий дворец» от Катара
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп резко ответил на критику, возникшую после принятия в дар «летающего дворца» Boeing 747-8 от правительства Катара. Американский лидер назвал всех несогласных с этим решением «дураками».
«Почему наши военные, а следовательно, и наши налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов, когда они могут получить их бесплатно от страны, которая хочет вознаградить нас за хорошо проделанную работу. Вместо этого эти значительные сбережения будут потрачены на то, чтобы снова сделать Америку великой! Только дурак не принял бы этот подарок от имени нашей страны», — написал республиканец в соцсети Truth Social.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что воздушное судно было подарено не лично ему, а Пентагону и ВВС США. По его словам, самолёт будет временно находиться в распоряжении военно-воздушных сил, пока не будут готовы новые Boeing, поставка которых «сильно запаздывает».
Напомним, что королевская семья Катара подарит Трампу «летающий дворец» за 400 млн долларов, который будет использоваться в качестве нового президентского самолёта. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов потребовал инициировать официальное расследование в связи с дорогостоящим подарком.