«Укол для жирдяев»: Трамп заявил о неэффективности «Оземпика»

Президент США Дональд Трамп усомнился в эффективности препарата «Оземпик», который обрёл большую популярность среди желающих сбросить лишние килограммы. По словам главы Белого дома, один его «очень умный и богатый» знакомый пользуется этим средством, но результаты терапии оставляют желать лучшего.

«У него серьёзный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, «Оземпик». Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — заявил Трамп Fox News.