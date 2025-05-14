«Укол для жирдяев»: Трамп заявил о неэффективности «Оземпика»
Трамп назвал «Оземпик» уколом «для жирдяев» и усомнился в его эффективности
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп усомнился в эффективности препарата «Оземпик», который обрёл большую популярность среди желающих сбросить лишние килограммы. По словам главы Белого дома, один его «очень умный и богатый» знакомый пользуется этим средством, но результаты терапии оставляют желать лучшего.
«У него серьёзный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, «Оземпик». Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — заявил Трамп Fox News.
Напомним, что ранее в России эксперты призвали ужесточить контроль за оборотом аналогов «Оземпика» из-за риска тяжёлых побочных эффектов. Фармэксперт Николай Беспалов отмечал, что бесконтрольное применение данных продуктов чревато серьёзными осложнениями, в том числе слепотой.