Свои крылья: Как Россия переводит авиацию на отечественные детали и что будет дальше Оглавление Масштаб и география Ил-114-300: первый серийный и уже в небе Ту-214: вторая жизнь легенды МС-21-310: главная надежда авиакомпаний SJ-100: импортозамещённый «Суперджет» Рекорды и перспективы 15 августа в России свой профессиональный праздник отмечают авиастроители. Благодаря им импортозамещённые лайнеры уже в цехах, а испытания других близки к завершению. Life.ru разбирался, на что способны Ил-114-300, Ту-214 и МС-21 и когда их ждать пассажирам. 14 августа, 21:20 Самолёт Ил-114-300. Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Нина Паршина, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

15 августа — день тех, кто в России проектирует, собирает, испытывает и обслуживает самолёты. В этом году у отрасли особенный повод для гордости. 2026-й стал переломным: авиапромышленность страны перешла от слов к делу в вопросе суверенного авиастроения. Это не макеты и обещания, а реальные серийные самолёты, созданные уже без оглядки на западных партнёров.

Масштаб и география

Прежде чем говорить о новинках, стоит напомнить, кто стоит за этими проектами. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) — это настоящая промышленная империя, раскинувшаяся от Таганрога до Комсомольска-на-Амуре. Шесть конструкторских бюро, десять заводов-изготовителей и почти 100 тысяч сотрудников. За более чем вековую историю отечественные КБ разработали более 500 типов самолётов, а заводы выпустили около 150 тысяч машин.

Сегодня ОАК реализует амбициозную задачу: все самолёты — и военные, и гражданские — собираются исключительно на отечественной компонентной базе. Это уникальная практика даже по мировым меркам. В текущей линейке корпорации порядка 20 типов судов, включая легендарные бренды «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», а также новейшие Superjet-100 и МС-21.

Ил-114-300: первый серийный и уже в небе

Самолёт Ил-114-300. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Пожалуй, главная новость года — это старт поставок турбовинтового Ил-114-300. Ещё 1 июня 2026 года Росавиация выдала сертификат типа на этот самолёт. А уже сейчас, как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, начались поставки этих машин заказчикам.

Этот самолёт жизненно важен для регионов. Он создан для повышения транспортной связанности Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, чтобы заменить устаревшие Ан-24. Новый «Ил» оснащён двигателями ТВ7-117СТ-01 и воздушным винтом АВ112-114 — полностью отечественного производства.

Пока сертификат имеет ряд ограничений по температурному режиму (от -9 до +25 градусов) и условиям погоды, что является стандартной практикой для новых машин. Эти ограничения будут сниматься по мере проведения дополнительных испытаний, в том числе в зимний период. Первым эксплуатантом станет 2-й Архангельский объединённый авиаотряд. На Луховицком заводе уже находятся три серийные машины, а планы по выходу на производство впечатляют — до 12 самолётов в год.

Ту-214: вторая жизнь легенды

Ту-214 — это не новичок, а хорошо зарекомендовавший себя борт, который получил второе дыхание. Работы по его полному импортозамещению завершились ещё в декабре 2025 года. Это первый российский самолёт, на котором установили отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе (аналог западной TCAS). Она успешно прошла испытания и сертифицирована.

Самолёт Ту-214. Фото © РИА Новости / Нина Падалко

По сути, это готовое решение для перевозок вместимостью до 210 пассажиров. В планах — создание модификации с двучленной кабиной экипажа. Сейчас законтрактовано 24 самолёта Ту-214, и с этого года их поставки в импортозамещённом облике уже начались.

МС-21-310: главная надежда авиакомпаний

Среднемагистральный МС-21-310 — это, пожалуй, самый долгожданный проект. Он призван заменить Boeing и Airbus на самых загруженных маршрутах, где перевозится до 80% пассажиропотока. Лайнер вместимостью до 211 кресел не уступает конкурентам по характеристикам и превосходит их по уровню комфорта.

В июне 2026 года в пассажирской кабине впервые установили полностью российский комплект интерьера.

Самолёт МС-21-310. Фото © РИА Новости / Евгений Мессман

Пока в рамках сертификации выполнено более 45% лётной программы. Завершить испытания планируют в первом квартале 2027 года. На заводе в разной стадии сборки находится 18 машин, предназначенных для авиакомпаний. Амбициозная цель — выйти на выпуск 36 самолётов в год. Вслед за базовой версией начата разработка укороченной модификации МС-21-210 с увеличенной дальностью.

SJ-100: импортозамещённый «Суперджет»

Проект SJ-100 (импортозамещённая версия «Сухого Суперджета») движется к финишной прямой. Первый полёт он совершил 9 сентября 2025 года, а уже в январе 2026-го был представлен зарубежным эксплуатантам в Индии.

Машина оснащена новыми двигателями ПД-8 производства ОДК. Кстати, в августе 2026 года первые два серийных двигателя ПД-8 уже поставлены заказчику. В июне 2026-го эти двигатели наконец получили сертификат типа.

На данный момент выполнено уже более 80% программы сертификационных полётов. Испытания планируют завершить осенью 2026 года. Параллельно в Комсомольске-на-Амуре идёт сборка серийных машин — создан задел из 27 самолётов. Первым эксплуатантом станет авиакомпания Red Wings, а общий спрос со стороны российских перевозчиков превышает 200 машин.

Самолёт SJ-100, Индия, Хайдарабад. Фото © ТАСС / AP / Mahesh Kumar A.

Рекорды и перспективы

Глава ОАК Вадим Бадеха недавно заявил, что с 2022 года выпуск новых боевых самолётов вырос в 45 раз по отдельным направлениям, побив все рекорды. Это говорит о том, что предприятия полностью справились с новыми запросами последних лет.

Так что в свой профессиональный праздник авиастроителям России есть что праздновать. Впервые за долгие годы мы видим не просто планы, а целую линейку готовых отечественных самолётов, способных закрыть потребности страны во всех сегментах — от местных перевозок до загруженных магистралей.

Авторы Екатерина Субботина