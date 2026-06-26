Маску будет больно в космосе: чем российский «Рассвет» уделает Starlink на орбите Оглавление Почему Россия только начала развивать спутниковую связь «Рассвет» против Starlink Спутниковый интернет для военных: опыт СВО Убийцы спутников: от орбиты до лазера В 2026 году Россия активно создаёт систему спутниковой связи, которую давно ждут наши бойцы в зоне СВО. Спутниковая группировка Илона Маска Starlink и НАТО продолжают помогать ВСУ, но у России уже есть чем ответить. Подробно — в Life.ru. 25 июня, 22:15 Новый российский спутник раздавит Starlink на СВО. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Francis Chung - Pool via CNP / Zuma, © ChatGPT

12 июня 2026 года на встрече с участниками СВО президент Владимир Путин сообщил, что Россия будет наращивать спутниковую группировку, в задачи которой входит обеспечение связью. И российская низкоорбитальная спутниковая группировка будет ничем не уступать Starlink, а может, даже и превосходить.

— Я уже сказал, у нас такая система есть. Она появилась, она внедряется. Вопрос в масштабировании, это требует определённого времени, но она создана, она функционирует. Вопрос в наращивании спутниковой группировки. И это наращивание идёт, — заявил Владимир Путин.

Первые спутники «Рассвет» были запущены в космос 23 марта 2026 года. Аппараты полностью разработаны в компании «Бюро 1440». Федеральный проект предусматривает поэтапное развёртывание спутниковой системы «Рассвет»: в 2026 году — 156 аппаратов, в 2027-м — 292, в 2028-м — 318.

«Бюро 1440» — частная инициатива с долей государственного финансирования. СМИ сообщали, что общий бюджет программы «Рассвет» на февраль 2026 года составляет 514,7 миллиарда рублей, из которых 207,7 миллиарда поступят из федерального бюджета.

ООО «Бюро 1440» является частью «ИКС Холдинг», хотя изначально являлось частью крупной телекоммуникационной компании. Судя по официальному сайту, в компании работают молодые профессионалы из аэрокосмической индустрии, IT и телекома. Это около 3000 человек, 80% которых — инженеры и сотрудники высокотехнологичных производств. «ИКС Холдинг» попал под санкции США, и значит, отечественные технологии в системах спутниковой связи будут преобладать.

Почему Россия только начала развивать спутниковую связь

Ситуация в зоне СВО показала, что спутниковая связь стала ключевым фактором на фронте. Она используется как для коммуникации между подразделениями, так и для управления БПЛА за пределами прямой видимости. У России было технологическое отставание от Запада, но теперь оно должно сократиться.

— Сегодня Илон Маск выпускает по 6 спутников в день, планирует к 2030 году создать группировку аж в 42 тысячи спутников <…> Активно наращивают производственные мощности Европа, Индия, все ведущие страны, а мы индустриальную модель проспали, — признал в 2022 году бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

В феврале 2024 года министр цифрового развития РФ Максут Шадаев пообещал, что первая группировка космических спутников связи РФ для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году, а к 2030 году планируется завершить первый этап создания российской большой группировки спутников, которая будет использоваться на низких орбитах, планируется вывести около 700 аппаратов.

«Рассвет» против Starlink

На конец февраля 2026 года на орбите находилось почти 10 тысяч спутников Starlink. Их срок службы рассчитан максимум на 10 лет. Высота полёта не превышает 550 километров. Российские «Рассветы» будут подниматься на 800 километров. Это даёт ряд преимуществ, например покрытие большей площади. Кроме того, на низколетящие спутники сильнее действует атмосфера – им приходится включать двигатели, чтобы корректировать траекторию полёта, что влияет на их период использования.

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Ещё одним заметным различием является лазерная связь, которая является одной из ключевых технологий целевой низкоорбитальной спутниковой группировки, а передача данных с одного космического аппарата на другой обеспечит глобальное покрытие спутниковой связью, в том числе в труднодоступных районах. Российские спутники ею уже оснащены, а вот Илону Маску только предстоит её внедрять. Сейчас разработка учёных из России способна передавать информацию со скоростью 10 Гбит/с.

— Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит, — отметил Владимир Путин.

Спутниковый интернет для военных: опыт СВО

И Армия России, и ВСУ активно используют системы Starlink для выполнения задач. Владелец компании SpaceX Илон Маск предоставлял для Украины бесплатную связь, неся риски.

— Starlink — единственная система связи, всё ещё работающая на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть, — написал Маск в 2022 году.

ВСУ используют Starlink не только для коммуникации на поле боя, но и для наведения БПЛА, БЭК и артиллерии. Именно поэтому в России называют спутники Маска законной целью.

— Если потребуется грохнуть, физически уничтожить орбитальную группировку противника или противников, всё в совокупности, мы это сделаем очень быстро. У нас есть для этого все необходимые средства. Вопрос только вот в чём: как только мы это сделаем, то есть нападение на космические аппараты с целью выведения их из боевого дежурства, это казус белли, это повод к войне, перенос её уже в космос, — заявил экс-глава госкорпорации «Роскосмос», сенатор Совета Федерации Дмитрий Рогозин.

В феврале 2026 года Маск отключил терминалы Starlink для ВС РФ, однако на ход СВО это не повлияло. Для коммуникации используются отечественные наработки.

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— Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника, — заявил тогда замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Убийцы спутников: от орбиты до лазера

У России есть возможность уничтожать космические объекты, которыми пользуется противник. В 2021 году был поражён спутник, запущенный ещё в СССР.

— Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года, — сообщили в оборонном ведомстве.

Примечательно, что «Целина-Д» была сбита на высоте около 500 километров. Как раз на такой же летают Starlink. В НАТО считают, что удар по спутнику был нанесён новейшей российской ракетой «Нудоль». Она уже навела панику на Западе.

— Это испытание демонстрирует, что Россия сейчас разрабатывает новые системы вооружений, которые могут сбивать спутники, уничтожать критически важную космическую инфраструктуру для обеспечения связи и навигации или систем раннего предупреждения на земле, — заявил на тот момент действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, у России появилась возможность вмешиваться в работу американских спутников с земли. Речь идёт о системе радиоэлектронного противодействия «Волна-Купол-Гарант». По предварительным данным, один комплекс, состоящий из шести автомобильных прицепов, прикрывает 20 квадратных километров.

— Россияне, условно, взяли 8 спутниковых «тарелок», направили их на спутник, и каждая тарелка передаёт помеху на своём канале. Всё. Спутник «оглох», — пожаловался советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Помимо этого у России есть комплексы лазерного оружия «Пересвет». По предварительным данным, уже пять уставок находятся на вооружении ВС РФ. Они способны ослепить спутники, находящиеся на высоте 1,5 тысячи километров. Вероятно, «Пересвет» появится на самолётах Ил-76.

— Ожидается, что бортовой вариант лазерного оружия окажется значительно эффективнее против спутников — при этом нести её будет модификация Ил-76, который составляет основу российской транспортной авиации, — пишут авторы Military Watch Magazine.

Ещё одним оружием против спутников противника может стать дробь. Согласно разведданным НАТО, российские космические аппараты будут созвать облако из мелких шариков, способных выводить из строя спутники. Associated Press сообщает, что приоритетной целью для нового российского оружия будет Starlink.

Боятся на Западе и российских спутников «Нивелир». МО РФ отмечает, что аппараты проводят мониторинг состояния других космических тел, однако в НАТО считают, что они могут создавать помехи спутникам.

Авторы Даниил Черных