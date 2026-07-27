Броня крепка, а начинка свежее: Ростех передал Минобороны новейшие БМП-3 с системой РЭБ

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал российскому Минобороны очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Техника получила усиленную защиту, дополнительные системы и обновлённые средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3 с системой РЭБ. Видео © Telegram / Ростех

Новая партия БМП-3 поступила в войска в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Объём поставки оказался выше среднемесячных показателей, зафиксированных ранее в этом году. Производители оснастили каждую машину дополнительными элементами защиты, которые прикрывают корпус со всех сторон, включая верхнюю часть. Кроме того, на технику установили специальное оборудование для повышения её мобильности и эффективности вооружения.

Отдельное внимание уделили комплексу радиоэлектронной борьбы — все переданные боевые машины получили усовершенствованные системы РЭБ. В госкорпорации отметили, что после начала специальной военной операции объёмы выпуска продукции «Высокоточных комплексов» ежегодно растут. Сейчас показатели поставок, по данным холдинга, втрое превышают прежние значения.

«С начала спецоперации объёмы отгружаемой «Высокоточными комплексами» продукции ежегодно увеличиваются. Сегодня они уже втрое превышают прежние показатели. Одновременно с учётом фронтового опыта меняется и облик боевых машин. В этом году БМП-3 получили ряд новых важных усовершенствований – усилена защита днища от подрыва, а также броневая противоосколочная стойкость кормовой и передней частей», – отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Ранее стало известно о планах увеличить выпуск пассажирских самолётов МС-21 до 36 единиц в год к 2032 году. Для достижения этих показателей на Иркутском авиационном заводе проводят масштабное обновление производственных площадок. В рамках проекта модернизируют мощности предприятия и перестраивают процессы выпуска воздушных судов.