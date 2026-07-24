Як-130М сможет выполнять истребительные, штурмовые и ударные задачи

Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М стал полноценным лёгким фронтовым боевым самолётом, который может применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач. Об этом говорится в справочных материалах к посещению президентом России Владимиром Путиным Иркутской области, где находится производство.

Полный цикл испытаний машины планируется завершить в декабре 2028 года, после чего начнутся экспортные поставки. В документах подчёркивается, что обновлённый самолёт выходит за рамки учебно-тренировочной функции, становясь многоцелевой боевой единицей.

«Завершение полного цикла испытаний Як-130М планируется в декабре 2028 года с одновременным началом экспортных поставок», — сообщается в материалах.