Як-130М сможет выполнять истребительные, штурмовые и ударные задачи
Як-130М. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М стал полноценным лёгким фронтовым боевым самолётом, который может применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач. Об этом говорится в справочных материалах к посещению президентом России Владимиром Путиным Иркутской области, где находится производство.
Полный цикл испытаний машины планируется завершить в декабре 2028 года, после чего начнутся экспортные поставки. В документах подчёркивается, что обновлённый самолёт выходит за рамки учебно-тренировочной функции, становясь многоцелевой боевой единицей.
«Завершение полного цикла испытаний Як-130М планируется в декабре 2028 года с одновременным началом экспортных поставок», — сообщается в материалах.
Напомним, президенту России впервые продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М, который, как отметили в Ростехе, получил новые бортовые комплексы и прицельную систему для круглосуточного поражения тяжёлых беспилотников в любых погодных условиях. Представители госкорпорации подчеркнули, что эта версия является уже полноценной боевой машиной, способной эффективно работать как по воздушным, так и по наземным целям.
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