Гроза неба и земли: Раскрыты главные особенности модернизированного Як-130М

Показанный президенту РФ Владимиру Путину учебно-боевой самолёт Як-130М — это уже полноценная боевая машина, способная поражать цели в воздухе и на земле. Об этом «Газете.ru» заявил авиаэксперт Олег Пантелеев.

По его словам, модернизация сейчас на стадии лётных испытаний. Машину оснащают радиолокационной и оптико-тепловизионной станциями, что позволяет обнаруживать, отслеживать и наводить на цели высокоточное оружие. При этом самолёт сохраняет все функции учебного.

Это делает его универсальным и недорогим вариантом для стран, которым нужна лёгкая машина для ударов по наземным и морским целям или перехвата. Эксперт подчеркнул, что Як-130М серьёзно расширит экспортный потенциал российского авиапрома.

Напомним, ранее Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М. Новая версия получила современные бортовые комплексы, которые расширяют её боевые возможности. В Ростехе отметили, что Як-130М оснастили новой прицельной системой, позволяющей поражать тяжёлые беспилотники днём и ночью в любую погоду.