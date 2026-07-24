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24 июля, 13:42

Гроза неба и земли: Раскрыты главные особенности модернизированного Як-130М

Эксперт Пантелеев: Модернизированный Як-130М может перехватывать цели в воздухе

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Показанный президенту РФ Владимиру Путину учебно-боевой самолёт Як-130М — это уже полноценная боевая машина, способная поражать цели в воздухе и на земле. Об этом «Газете.ru» заявил авиаэксперт Олег Пантелеев.

По его словам, модернизация сейчас на стадии лётных испытаний. Машину оснащают радиолокационной и оптико-тепловизионной станциями, что позволяет обнаруживать, отслеживать и наводить на цели высокоточное оружие. При этом самолёт сохраняет все функции учебного.

Это делает его универсальным и недорогим вариантом для стран, которым нужна лёгкая машина для ударов по наземным и морским целям или перехвата. Эксперт подчеркнул, что Як-130М серьёзно расширит экспортный потенциал российского авиапрома.

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Напомним, ранее Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М. Новая версия получила современные бортовые комплексы, которые расширяют её боевые возможности. В Ростехе отметили, что Як-130М оснастили новой прицельной системой, позволяющей поражать тяжёлые беспилотники днём и ночью в любую погоду.

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Дарья Нарыкова
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