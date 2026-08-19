ПВО сбила 453 дрона за одну ночь и отразила воздушную атаку на 22 региона России

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотника самолётного типа. Атака продолжалась 12 часов — с 20:00 18 августа до 08:00 19 августа, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбивали над 22 регионами страны и акваторией Чёрного моря. Под ударом оказались в том числе Московский регион, Крым, Краснодарский край и Башкортостан. Также средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской и Вологодской областях.

Воздушные цели перехватывали над Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Ярославской областями. В список также вошли Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области.