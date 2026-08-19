ПВО сбила 453 дрона за одну ночь и отразила воздушную атаку на 22 региона России
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Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотника самолётного типа. Атака продолжалась 12 часов — с 20:00 18 августа до 08:00 19 августа, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбивали над 22 регионами страны и акваторией Чёрного моря. Под ударом оказались в том числе Московский регион, Крым, Краснодарский край и Башкортостан. Также средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской и Вологодской областях.
Воздушные цели перехватывали над Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Ярославской областями. В список также вошли Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области.
Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили 27 вражеских БПЛА. В результате атаки никто не пострадал, а разрушений объектов инфраструктуры, предварительно, не зафиксировали. Также БПЛА попал в жилой дом в Уфе, пострадал один человек.
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