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Регион
19 августа, 06:02

ПВО сбила 453 дрона за одну ночь и отразила воздушную атаку на 22 региона России

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотника самолётного типа. Атака продолжалась 12 часов — с 20:00 18 августа до 08:00 19 августа, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбивали над 22 регионами страны и акваторией Чёрного моря. Под ударом оказались в том числе Московский регион, Крым, Краснодарский край и Башкортостан. Также средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской и Вологодской областях.

Воздушные цели перехватывали над Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Ярославской областями. В список также вошли Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области.

Расчёты ПВО за ночь сбили 205 украинских дронов над регионами РФ
Расчёты ПВО за ночь сбили 205 украинских дронов над регионами РФ

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили 27 вражеских БПЛА. В результате атаки никто не пострадал, а разрушений объектов инфраструктуры, предварительно, не зафиксировали. Также БПЛА попал в жилой дом в Уфе, пострадал один человек.

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Андрей Бражников
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