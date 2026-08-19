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19 августа, 04:52

БПЛА попал в жилой дом в Уфе, пострадал один человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Уфе отражена очередная террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия города. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, всего в налёте участвовали шесть дронов. Четыре из них были сбиты средствами ПВО, однако один беспилотник упал в промышленной зоне, где возникло небольшое возгорание — к настоящему моменту пожар ликвидируют.

Ещё один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. В результате удара повреждено остекление на верхних этажах здания, а обломки и осколки упали на припаркованные у дома автомобили.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметил Хабиров.
Над Ярославской областью уничтожили четыре вражеских БПЛА
Над Ярославской областью уничтожили четыре вражеских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили 27 вражеских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, а разрушений объектов инфраструктуры, предварительно, не зафиксировали.

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Артём Гапоненко
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