БПЛА попал в жилой дом в Уфе, пострадал один человек

В Уфе отражена очередная террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия города. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, всего в налёте участвовали шесть дронов. Четыре из них были сбиты средствами ПВО, однако один беспилотник упал в промышленной зоне, где возникло небольшое возгорание — к настоящему моменту пожар ликвидируют.

Ещё один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. В результате удара повреждено остекление на верхних этажах здания, а обломки и осколки упали на припаркованные у дома автомобили.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметил Хабиров.

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили 27 вражеских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, а разрушений объектов инфраструктуры, предварительно, не зафиксировали.