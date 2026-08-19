Над Ярославской областью уничтожили четыре вражеских БПЛА

Ночная атака беспилотников ВСУ на Ярославскую область была отражена – все четыре дрона уничтожили силы ПВО. В результате происшествия никто не пострадал, а объекты на территории региона не получили повреждений. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

По его словам, подразделения Минобороны России и региональные службы продолжают работать над обеспечением безопасности.

«Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все 4 беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражён ни один объект», – написал глава региона.

Евраев уточнил, что к обеспечению безопасности также привлечены сотрудники Министерства региональной безопасности области и силовых ведомств. После завершения необходимых мероприятий движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили. Ситуация в регионе находится под контролем специалистов.

Ранее Life.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников, направлявшихся к столице с начала суток. После отражения атаки специалисты экстренных служб приступили к работе на местах возможного падения обломков.