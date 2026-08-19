Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 03:36

Собянин сообщил о 25 сбитых БПЛА на подлёте к Москве с начала суток

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Ещё четыре вражеских беспилотника уничтожили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, атаку удалось отразить. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, с начала суток силы ПВО сбили на подлёте к столице 25 БПЛА.

Торговые павильоны загорелись в результате атаки дронов ВСУ в Коломне
Торговые павильоны загорелись в результате атаки дронов ВСУ в Коломне

Также ночью враг атаковал Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего над городом было нейтрализовано 13 БПЛА. Среди жителей пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar