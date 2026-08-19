Собянин сообщил о 25 сбитых БПЛА на подлёте к Москве с начала суток

Ещё четыре вражеских беспилотника уничтожили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, атаку удалось отразить. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также ночью враг атаковал Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего над городом было нейтрализовано 13 БПЛА. Среди жителей пострадавших нет.