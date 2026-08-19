Собянин сообщил о 25 сбитых БПЛА на подлёте к Москве с начала суток
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Ещё четыре вражеских беспилотника уничтожили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, атаку удалось отразить. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Таким образом, с начала суток силы ПВО сбили на подлёте к столице 25 БПЛА.
Также ночью враг атаковал Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего над городом было нейтрализовано 13 БПЛА. Среди жителей пострадавших нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.