ПВО отразила атаку 27 украинских дронов в Тульской области

Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над территорией Тульской области. В результате атаки никто не пострадал, а разрушений объектов инфраструктуры, предварительно, не зафиксировали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, воздушную атаку удалось отразить силами подразделений ПВО Минобороны России.

«Ещё 27 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», – написал глава региона.

Миляев уточнил, что специалисты продолжают оценивать последствия произошедшего. По предварительным данным, обломки дронов не привели к повреждениям зданий или важных объектов.

Экстренные службы продолжают работать на местах возможного падения обломков. Ситуация находится под контролем региональных властей.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО за сутки уничтожили десятки беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков после отражения атаки.