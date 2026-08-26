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26 августа, 15:25

Десять человек могли погибнуть при ударе ВСУ по ТРЦ в Донецке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

При ударе ВСУ по торговому центру в Донецке, предварительно, погибли десять человек. Об этом сообщает военкор газеты «Известия» Евгений Быковский.

ТРЦ «Донецк Сити» — крупнейший в Донецке торгово-развлекательный центр. Комплекс включает магазины, кафе и рестораны, точки быстрого питания, а также различные зоны развлечений и кинотеатр «Фунтура Синема».

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Напомним, ранее сообщалось, что ТРЦ «Донецк сити» попал под удар ВСУ, внутри находились люди. Информацию подтвердили военкоры Евгений Поддубный и Юрий Котенок. Это произошло вскоре после удара дрона по автобусу в ЛНР, в результате которого погибли девять человек.

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Никита Никонов
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