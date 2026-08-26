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26 августа, 15:08

ТРЦ «Донецк сити» попал под удар ВСУ, внутри находились люди

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВСУ нанесли удар по Донецку. Один из взрывов прогремел в районе крупного ТЦ «Донецк сити», сейчас там наблюдается задымление.

Как пишет РИА «Новости», сам ТРЦ получил разрушения. Внутри в момент атаки были люди. Также рядом с местом прилёта находятся жилые многоэтажки.

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Также днём 26 августа ВСУ атаковали пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. В результате погибло девять человек. Рейсовый автобус следовал по маршруту Лисичанск – Стаханов.

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Александра Вишнякова
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