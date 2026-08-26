ТРЦ «Донецк сити» попал под удар ВСУ, внутри находились люди

ВСУ нанесли удар по Донецку. Один из взрывов прогремел в районе крупного ТЦ «Донецк сити», сейчас там наблюдается задымление.

Как пишет РИА «Новости», сам ТРЦ получил разрушения. Внутри в момент атаки были люди. Также рядом с местом прилёта находятся жилые многоэтажки.

Также днём 26 августа ВСУ атаковали пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. В результате погибло девять человек. Рейсовый автобус следовал по маршруту Лисичанск – Стаханов.